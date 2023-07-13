Под Киевом произошел пожар в элитном ресторане. Видео

В поселке Козин Киевской области в четверг, 13 июля, произошел пожар на территории элитного комплекса отдыха Queen Country Club. Предварительно, загорелось одно из зданий заведения.

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Об этом OBOZREVATEL узнал из собственных источников. Причину возгорания установят правоохранители (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В Козине под Киевом произошел пожар в элитном комплексе Queen Country Club. Горело отдельно стоящее здание", – рассказал наш собеседник.

На опубликованном в сети видео можно увидеть, что огнем охвачено одно из зданий заведения. Однако отдыхающие не обращали внимания на пожар и продолжали играть в настольный теннис. По предварительной информации, никто не пострадал.

Позже местные Telegram-каналы сообщили, что пожар в элитном Queen Country Club усилился, он виден из разных районов города. Всех посетителей эвакуировали. На месте работают ГСЧС.

Напомним, в Дарницком районе Киева в среду, 12 июля, предварительно, произошел взрыв газового баллона в квартире на третьем этаже многоэтажного дома. В результате этого выбило окна с рамой и возник пожар.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Подольском районе Киева в четверг, 13 июля, произошел пожар в поликлинике. Во время тушения огня бойцы ГСЧС вывели из здания на свежий воздух около 60 человек персонала и посетителей.

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