Под Киевом произошел пожар в частном детском саду: известно подробности. Фото и видео

В селе Софиевская Борщаговка в пятницу, 9 февраля, произошел пожар в частном детском саду. Воспитателями заведения был эвакуирован 21 ребенок.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевщины. Обстоятельства и причины возгорания установят правоохранители.

По словам спасателей, 9 февраля в 11:05 в них поступило сообщение о пожаре в частном детском саду в селе Софиевская Боргащевка.

"По прибытию спасателями установлено, что возгорание возникло в помещении частного детского сада, который расположен в подвальном помещении 11-ти этажного жилого дома. Воспитателями садика эвакуирован 21 ребенок. Пожар ликвидирован в 11:35", – рассказали в ГСЧС.

Напомним, в Дарницком районе Киева в четверг, 25 января, произошел пожар в одном из классов школы №323. Детей и работников учебного заведения эвакуировали.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Красная Слобода Киевской области решетки на окнах чуть не убили семью. В доме начался пожар, но пять детей и двое взрослых не смогли самостоятельно из него выйти.

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