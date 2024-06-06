Лежала в картонном ящике: в Киеве мужчина обнаружил в мусорном баке гранату. Фото

В Шевченковском районе Киева местный житель обнаружил в мусорном баке предмет, похожий на гранату. Чтобы изъять боеприпас, на место происшествия вызвали саперов.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Жителей города еще раз призывали в случае обнаружения опасных предметов обращаться к правоохранителям.

"Событие произошло на днях в Шевченковском районе. На линию 112 обратился гражданин, рассказавший, что увидел гранату в картонном ящике на мусорном баке. Инспекторы быстро прибыли на место, ограничили передвижение других лиц вокруг опасного предмета и вызвали на место происшествия следователей и взрывотехников", – рассказали в пресс-службе.

Напомним, в Гостомеле Киевской области местные жители обнаружили во дворе собственного дома гранату, установленную на так называемой "растяжке". На месте происшествия работали полицейские.

В Соломенском районе Киева мужчина во время ремонтных работ нашел в электрощитовой предмет, похожий на противопехотную гранату. Кроме того, там были вероятные патроны к автомату.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева местная жительница обнаружила в подъезде дома предмет, похожий на гранату. На место происшествия вызвали взрывотехников.

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