Под Киевом легковушка на пешеходном переходе сбила ребенка. Подробности ДТП и фото

В Гостомеле Киевской области легковой автомобиль на пешеходном переходе сбил 13-летнюю девочку. В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства и причины аварии установят следователи.

По словам правоохранителей, дорожно-транспортное происшествие произошло в Гостомеле Киевской области в воскресенье, 16 февраля.

"Предварительно правоохранители установили, что 59-летний житель города Ирпень, управляя автомобилем Nissan, совершил наезд на малолетнего ребенка, переходившего дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП, 13-летняя девочка госпитализирована в медицинское учреждение с травмами", – уточнили в пресс-службе.

По факту аварии, в результате которой пострадал ребенок, открыто уголовное производство. Виновному грозит максимальная ответственность в виде ограничения свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевской области легковушка на пешеходном переходе сбила женщину. Пострадавшую доставили в больницу.

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