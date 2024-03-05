Под Киевом бушует масштабный пожар. Видео

Вечером 5 марта в районе экопарка Осокорки произошло сильное возгорание травы. Сейчас огонь пылает вблизи озера.

Об этом сообщают очевидцы. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям OBOZ.UA сообщили, что спасатели уже на месте, пытаются потушить огонь.

По словам пресс-секретаря ГСЧС Киевской области Виктории Рубан, горит трава на границе Бориспольского района Киевщины и столицы. Огонь охватил около двух га территории.

Район затянуло черным дымом, поэтому мы советуем жителям Дарницкого района закрыть окна во избежание запаха дыма.

Ранее в Святошинском районе Киева произошел пожар – на Борщаговском рынке. Там произошло возгорание двух киосков. Более подробно об этом смотрите здесь.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 марта в Киевской области бойцы ГСЧС с помощью дрона обнаружили пожар и спасли мужчину. В селе Новые Петровцы спасатели заметили, как горит сухая трава. А спасенный спал на пеньке посреди огня.

А днем 3 марта загорелся пожар в Шевченковском районе Киева. Горело отдельно стоящее отселенное здание, обошлось без жертв и пострадавших.

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