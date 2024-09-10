Площадь всех пожаров составила более 40 га: на Киевщине 9 сентября более 100 раз гасили возгорания в области. Фото

В Киевской области спасатели 9 сентября 107 раз выезжали ликвидировать возгорание в экосистемах. Общая площадь всех пожаров составляет более 40 га.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевщины. Жители региона призвали быть осторожными и не сжигать сухую траву и мусор.

"За прошедшие сутки спасатели 107 раз выезжали ликвидировать пожары в экосистемах на территории Киевщины, из них 85 – возгорание травяного настила. Общая площадь всех пожаров составляет более 40 га", – рассказал пресс-службе.

По словам спасателей, 9 сентября стремительное распространение огня чуть не погубило село в Вышгородском районе Киевщины. Здесь в результате сильных порывов ветра огонь за считанные минуты подошел вплотную к частным жилым домам, ферме с животными и зданию учебного заведения. Площадь пожара составила почти 3 га.

Такие масштабные возгорания возникли и в поселке Рокитное и селе Лобачев, что на Белоцерковщине. К сожалению, в течение двух недель зафиксированы и случаи гибели людей в результате возгорания травяного настила – в Бучанском и Вышгородском районах.

"Работники ГСЧС призывают граждан не сжигать сухую траву и мусор. За сжигание сухой растительности и листьев – административная ответственность и штраф от 3060 до 6120 грн", – напомнили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Подольском районе Киева в понедельник, 9 сентября, произошел пожар на территории станции шиномонтажа. Столб черного дыма, возникший на месте происшествия, можно было увидеть в нескольких районах столицы.

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