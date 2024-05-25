Над лесом поднялся большой столб дыма: под Киевом возник сильный пожар. Фото и видео

В Вышгородском районе Киевской области возник сильный пожар в лесном массиве. Большой столб дыма виден в нескольких районах столицы.

Об этом сообщили в социальных сетях. Информация о пострадавших пока не поступала.

"В сторону Вышгорода что-то сильно пылает", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть последствия пожара. В частности над местом происшествия поднялся большой столб дыма, который можно увидеть в нескольких районах столицы. Официальной информации о чрезвычайном происшествии пока не поступало.

Напомним, в Голосеевском районе Киева произошел пожар на 11 этаже жилого дома. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли мужчину из горящей квартиры и двоих детей с верхних этажей. В Соломенском районе Киева произошел пожар в жилом пятиэтажном доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли женщину.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева во время движения загорелся грузовой автомобиль. Происшествие произошло на улице Братьев Чибинеевых.

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