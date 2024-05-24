В Киеве во время пожара в многоэтажке спасли двоих детей и мужчину. Фото и видео

В Голосеевском районе Киева произошел пожар на 11-м этаже жилого дома. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли мужчину из горящей квартиры и двоих детей с верхних этажей.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.

По словам спасателей, 24 мая в 9:27 к ним поступило сообщение о пожаре на улице Академика Заболотного в Голосеевском районе Киева.

"Воспламенение произошло в квартире на 11-м этаже многоэтажки. Пожар ликвидирован в 10:50. Во время тушения пожара спасатели спасли владельца с балкона квартиры и двоих детей с верхних этажей. Дети переданы медикам для осмотра", – рассказали в ГСЧС.

К счастью, жертв и пострадавших нет.

Напомним, в селе Колонщина Киевской области в четверг, 23 мая, произошел взрыв в частном домовладении. В результате погиб 46-летний мужчина.

Как сообщал OBOZ.UA, в Соломенском районе Киева произошел пожар в жилом пятиэтажном доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли женщину.

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