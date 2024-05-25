В Киеве во время движения загорелся грузовик: известно подробности: Фото и видео

В Дарницком районе Киева во время движения загорелся грузовой автомобиль. Происшествие произошло на улице Братьев Чибинеевых.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы. Причину пожара установят правоохранители.

"24 мая в 21:24 спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Братьев Чибинеевых. На проезжей части во время движения произошло возгорание в грузовике DAF. Пожар ликвидирован в 22:13. Жертв и пострадавших нет", – рассказали в ГСЧС.

На опубликованных спасателями фото и видео можно увидеть, что возгорание произошло в районе кабины грузовика.

Напомним, в Соломенском районе Киева произошел пожар в жилом пятиэтажном доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли женщину.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева произошел пожар на 11 этаже жилого дома. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли мужчину из горящей квартиры и двоих детей с верхних этажей.

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