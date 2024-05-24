В Киеве во время пожара бойцы ГСЧС спасли женщину. Подробности и фото

В Соломенском районе Киева произошел пожар в жилом пятиэтажном доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли женщину.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Обстоятельства возникновения возгорания установят правоохранители.

По словам спасателей, 24 мая в 1:15 они получили уведомление о пожаре на улице Соломенской.

"На месте пожарные установили, что горела квартира на 1 этаже жилой 5-этажки. В ходе тушения спасена женщина из квартиры и передана медикам для дальнейшей госпитализации. Пожар ликвидирован в 1:53", – рассказали в ГСЧС.

Напомним, в Оболонском районе Киева в среду, 22 мая, произошел пожар на станции технического обслуживания автомобилей. Огнем охватило два ангара площадью 300 квадратных метров.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева в среду, 22 мая, в результате пожара было уничтожено 6 автомобилей. Событие произошло на улице Богатырской.

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