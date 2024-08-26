Над домами поднимался густой черный дым: в Киеве произошел пожар у станции метро "Голосеевская". Фото и видео

В Киеве в понедельник, 26 августа, произошел сильный пожар у станции метро "Голосеевская". По предварительной информации, загорелось отселенное здание.

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Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

"Сегодня после обеда произошел пожар возле станции метро "Голосеевская" – он не связан с воздушной тревогой. Предварительно загорелось отселенное здание – огнем охвачена территория около 20 квадратных метров. На месте происшествия уже работают спасатели", – рассказал наш собеседник.

На опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть последствия чрезвычайного происшествия, в частности, видно, как над многоэтажными домами поднимается густой черный дым. Официальной информации о происшествии пока не поступало.

Напомним, в Киеве в субботу, 24 августа, вечером загорелось одноэтажное деревянное здание, расположенное на воде. Событие произошло на Долобецком острове на территории Гидропарка.

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева произошел пожар в жилом доме на бульваре Леся Украинки. Во время тушения огня спасатели вывели на свежий воздух 20 человек.

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