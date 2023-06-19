На въезде в Киев обнаружили поклонника "русского мира" с УПМ МП: в телефоне была пророссийская пропаганда. Фото

На въезде в Киев пограничники обнаружили еще одного поклонника "русского мира" из УПМ МП. Во время проверки телефона священника московского патриархата было установлено, что он призвал к срыву мобилизации в ряды ВСУ и дезинформировал о Революции достоинства.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины. В дальнейшем с мужчиной будут общаться сотрудники СБУ.

"Дьявольская пропаганда обманула еще одного священника. На въезде в Киев пограничники в очередной раз остановили священника бывшей МПЦ. Мобильный телефон батюшки оказался полон пророссийского бреда. Как оказалось, мужчина призвал к срыву мобилизации в ряды ВСУ, а в 2015 году агитировал украинцев уклоняться от военной службы, ссылаясь на заповедь "Не убий", дезинформировал о Революции достоинства", – рассказали пограничники.

Напомним, ранее на въезде в Киев пограничники обнаружили еще двух поклонников "русского мира". Одним из них является священником УПЦ МП, у которого нашли компрометирующую переписку в телефоне, а также загранпаспорт с отметкой о пересечении границы с РФ.

Кроме того, правоохранители сообщили о подозрении еще одному поклоннику "русского мира". Житель Киевской области оправдывал военные преступления страны-террориста РФ и утверждал, что "украинцы сами во всем виноваты".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области пограничники обнаружили очередного поклонника "русского мира". Им оказался священник УПЦ МП, у которого, в частности, в телефоне была благодарность от главы Тверской митрополии РФ от 2023 года.

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