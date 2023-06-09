В Киевской области обнаружили сторонника "русского мира" из УПЦ МП с благодарностью от РПЦ за 2023 год. Фото

В Киевской области пограничники обнаружили очередного поклонника "русского мира". Им оказался священник УПЦ МП, у которого, в частности, в телефоне обнаружили благодарность от главы тверской митрополии РФ от 2023 года.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины. В дальнейшем с представителем московского патриархата будут общаться сотрудники СБУ.

"Батюшки мои! Очередной фанат "русского мира" в рясе попался. В Киевской области остановили священника бывшей упц мп. В его телефоне нашли русские номера, литературу русского происхождения и благодарность от главы тверской митрополии РФ от 2023 года. Благодарность уже есть, а духовное настоятель получит в СБУ!", – уточнили пограничники.

Напомним, ранее на въезде в Киев пограничники обнаружили еще двух поклонников "русского мира". Одним из них является священником УПЦ МП, в телефоне которого нашли компрометирующую переписку в телефоне, а также загранпаспорт с отметкой о пересечении границы с РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители сообщили о подозрении еще одному поклоннику "русского мира". Житель Киевской области оправдывал военные преступления страны-террориста РФ и утверждал, что "украинцы сами во всем виноваты".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!