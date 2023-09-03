На въезде в Киев грузовик на скорости протаранил блокпост. Фото

В Святошинском районе Киева в субботу, 2 сентября, грузовик на скорости протаранил бетонные заграждения блокпоста. Из-за ДТП было затруднено движение транспорта в сторону столицы.

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Об этом сообщили в пресс-службе КАРС "Киевская служба спасения". Для того чтобы ликвидировать последствия аварии задействовали спецтехнику.

"Утром 2 сентября на въезде в Киев со стороны Житомира произошло ДТП. Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и вызвал столкновение с блок-постом. В результате ДТП бетонные блоки конструкции блок-поста разбросало по проезжей части Житомирского шоссе, что существенно усложнило движение автотранспорта. Обошлось без жертв", – рассказали в КАРС.

Спасатели с помощью манипулятора убрали бетонные блоки с дороги, после чего полноценное движение автотранспорта по Житомирскому шоссе возобновлено.

Следует добавить, что в Киеве за первые 6 месяцев текущего года произошло 878 аварий с погибшими и травмированными. В сравнении с 2022 годом этот показатель увеличился почти на 70%.

Напомним, в Киевской области в среду, 30 августа, на трассе Киев – Одесса произошла авария с участием грузовика и легковушки. В результате ДТП пострадали четыре человека, среди которых несовершеннолетний.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Соломенском районе Киева в воскресенье, 3 сентября, легковушка на скорости въехала в витрину магазина и перевернулась. Авария произошла на улице Борщаговской.

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