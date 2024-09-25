На Киевщине возник масштабный пожар на недействующей свалке. Подробности, фото и видео

В Киевской области в среду, 25 сентября, спасатели продолжают ликвидацию пожара между селами Тарасовка и Крюковщина. В настоящее время происходит горение отдельных очагов бездействующей свалки общей площадью 2,5 га.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Информация о пострадавших пока не поступала.

"Продолжается ликвидация пожара, возникшего между населенными пунктами Фастовского и Бучанского районов, а именно между селами Тарасовка и Крюковщина. В настоящее время происходит горение отдельных очагов бездействующей свалки общей площадью 2,5 га", – говорится в сообщении.

Как отметили в ГСЧС, дополнительно работает тяжелая инженерная техника, техника для подвоза воды, проводится рекультивация.

Напомним, вблизи села Тарасовка Киевской области во вторник, 24 сентября, произошел масштабный пожар в экосистеме. В районе огнем охватило травяную подстилку на площади около 5 га.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Тарасовка Киевской области, по информации следствия, местный житель, убирая собственный земельный участок, курил сухостой. В результате огонь перекинулся на промышленные ангары и уничтожил три грузовых автомобиля.

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