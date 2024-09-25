Сжигая сухостой, уничтожил три грузовика и ангары: в Киевской области мужчина устроил масштабный пожар. Видео

В селе Тарасовка Киевской области, по информации следствия, местный житель, убирая свой земельный участок, курил сухостой. В результате огонь перекинулся на промышленные ангары и уничтожил три грузовых автомобиля

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Информация о пострадавших не поступала.

"24 сентября в полицию поступило сообщение о возгорании травяного настила в Тарасовке. Огонь перешел на промышленные ангары и уничтожил три грузовых автомобиля. Предварительно известно, что местный житель, убирая собственный земельный участок, поджег сухостой, однако огонь перевернулся дальше. Личность правонарушителя установлена", – рассказали в пресс-службе.

Напомним, вблизи села Тарасовка Киевской области во вторник, 24 сентября, произошел масштабный пожар в экосистеме. В районе огнем охватило травяную подстилку на площади около 5 га.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Вергуны Черкасской области 15 сентября из-за неосторожного обращения местных жителей с огнем вспыхнул лесной настил. Пострадало и обратилось за помощью медиков шесть человек.

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