В Киевской области произошел масштабный пожар в экосистеме. Подробности, фото и видео

Вблизи села Тарасовка Киевской области во вторник, 24 сентября, произошел пожар в экосистеме. В районе огнем охватило травяную подстилку на площади около 5 га.

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Об этом сообщили в социальных сетях. На месте происшествия уже работают спасатели.

"Сильный пожар в Вишневом районе. Предварительно горит экосистема", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсети фото и видео видео можно увидеть и оценить последствия пожара. Как стало известно из собственных источников, огонь распространился на территории около 5 га. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

Напомним, в Киевской области во время тушения пожара бойцы ГСЧС спасли из огненной ловушки ежа. Его напоили водой и отпустили в безопасном месте.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Вергуны Черкасской области 15 сентября из-за неосторожного обращения местных жителей с огнем вспыхнул лесной настил. Пострадало и обратилось за помощью медиков шесть человек.

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