На Киевщине внедорожник на пешеходном переходе сбил подростка. Фото

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В Белой Церкви Киевской области автомобиль Jeep Grand Cherokee на пешеходном переходе сбил 15-летнего парня. Несовершеннолетний получил травмы и был госпитализирован.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Виновному грозит ограничение свободы сроком до трех лет.

"По предварительным данным, 62-летний пенсионер, управляя автомобилем "Jeep Grand Cherokee" сбил 15-летнего парня, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу", – рассказали в полиции.

Пострадавшего госпитализировали в больницу. Предварительно у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ссадины и ушибы.

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По факту ДТП с пострадавшим открыто уголовное производство. Виновному грозит ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет. Обстоятельства и причины аварии установит следствие.

Напомним, в Бучанском районе Киевской области 13 февраля произошло две аварии с участием легковых автомобилей. В результате ДТП пострадало три человека.

В Киеве в ночь с 15 на 16 февраля произошла авария с участием трех автомобилей, в том числе двух машин службы такси. В результате ДТП пострадала женщина.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Ирпене Киевской области в среду, 16 февраля, произошла авария с участием автомобилей Renault и Subaru. В результате ДТП пострадал мужчина.