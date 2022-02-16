В Киеве произошла авария с участием двух автомобилей такси: есть пострадавший. Видео

В Киеве в ночь с 15 на 16 февраля произошла авария с участием трех автомобилей, в том числе двух машин службы такси. В результате ДТП пострадала женщина.

Об этом сообщил Telegram-канал Magnolia TV. Инцидент случился на проспекте Победы (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Очевидцы рассказали, что водитель Toyota на дороге "игрался в шашки", не справился с управлением и врезался в два автомобиля такси. Удар в Volkswagen (Uber) был такой силы, что машину развернуло и отбросило в отбойник. Пассажирку этого транспорта госпитализировали в медучреждение", – говорится в сообщении.

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После столкновения Toyota отбросило на тротуар, где, к счастью, никого не было. В другой машине службы такси Hyundai (Bolt) никто не пострадал.

Во время общения с водителем Toyota полицейские установили, что у мужчины не было при себе каких-либо документов. Тот уверял, что перед ним резко перестроились и поэтому столкновения избежать было нельзя.

Обстоятельства и причины ДТП установит следствие.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Соломенском районе Киева в ночь с 15 на 16 февраля на скорости столкнулись Hyundai и Renault. По предварительным данным, водитель последнего авто нарушил и не уступил дорогу.