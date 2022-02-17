Под Киевом на скорости столкнулись две легковушки: есть пострадавший. Фото

В Ирпене Киевской области в среду, 16 февраля, произошла авария с участием автомобилей Renault и Subaru. В результате ДТП пострадал мужчина.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Обстоятельства автопроисшествия установит следствие.

"Предварительно было установлено, что авария произошла на пересечении улиц Гражданской и Подгорной. Якобы водитель Renault не уступил дорогу Subaru, в результате чего обе машины столкнулись. Пострадал мужчина, который находился в Renault – его госпитализировали в больницу. Обстоятельства и причины ДТП установит следствие", – рассказал наш собеседник.

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На фотографиях, опубликованных Telegram-каналом dtp.kiev.ua, можно увидеть, что после столкновения автомобиль Subaru въехав в столб, который в последствии упал на машину.

Напомним, в Соломенском районе Киева в ночь с 15 на 16 февраля на скорости столкнулись Hyundai и Renault. По предварительным данным, водитель последнего авто нарушил и не уступил дорогу.

В Бучанском районе Киевской области 13 февраля произошло две аварии с участием легковых автомобилей. В результате ДТП пострадало три человека.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в ночь с 15 на 16 февраля произошла авария с участием трех автомобилей, в том числе двух машин службы такси. В результате ДТП пострадала женщина.