На Київщині произошла авария с участием четырех авто: есть пострадавшие. Фото

В Киевской области в среду, 4 января, на 41 километре автодороги "Киев – Ковель" произошла авария с участием четырех автомобилей. Предварительно, есть пострадавшие.

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Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевщины. В результате происшествия на этом участке дороги возникли проблемы с движением транспорта.

"Внимание! Автопроисшествие на 41 км автодороги "Киев – Ковель". Сегодня, около 15:00, между населенными пунктами Микуличи и Клавдиево-Тарасово в направлении города Ковель произошло автопроисшествие с участием 4 транспортных средств. Предварительно, есть пострадавшие", – говорится в сообщении.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, предварительно помощь врачей понадобилась трем участникам дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, в Подольском районе Киева в ночь с 3 на 4 января водитель Honda CR-V протаранил 5 припаркованных автомобилей. Предварительно виновник ДТП был пьян. В селе Пивцы Киевской области 3 января произошло ДТП с участием Lanos и грузовика. От полученных травм в больнице скончался пассажир легковушки.

Как сообщал OBOZREVATEL, вблизи города Узин Киевской области Volkswagen на встречной полосе столкнулся со спиртовозом DAF. В результате ДТП водитель легковушки получил травмы и скончался по дороге в больницу.

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