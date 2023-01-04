В Киевской области легковушка на встречной полосе столкнулась со спиртовозом: есть погибший. Фото

У города Узин Киевской области Volkswagen на встречной полосе столкнулся со спиртовозом DAF. В результате ДТП водитель легковушки получил травмы и умер по дороге в больницу.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства смертельной аварии установят следователи.

"Полиция Киевщины расследует смертельное ДТП недалеко от города Узин. 4 января, в 7:30, на автодороге "Белая Церковь-Узин", водитель автомобиля Volkswagen столкнулся со встречным спиртовозом DAF. В результате аварии 40-летний водитель легковушки получил травмы и скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу", – рассказали в полиции.

Правоохранители в очередной раз призвали жителей столицы соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, в Подольском районе Киева в ночь с 3 на 4 января водитель Honda CR-V протаранил 5 припаркованных автомобилей. Предварительно виновник ДТП был пьян. В селе Пивцы Киевской области 3 января произошло ДТП с участием Lanos и грузовика. От полученных травм в больнице скончался пассажир легковушки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Шевченковском районе Киева неуправляемый Mercedes протянул водителя за ногу по дороге и протаранил припаркованную легковушку. Пострадавший госпитализирован в больницу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!