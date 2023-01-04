В Киевской области легковушка на встречной полосе столкнулась со спиртовозом: есть погибший. Фото
У города Узин Киевской области Volkswagen на встречной полосе столкнулся со спиртовозом DAF. В результате ДТП водитель легковушки получил травмы и умер по дороге в больницу.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства смертельной аварии установят следователи.
"Полиция Киевщины расследует смертельное ДТП недалеко от города Узин. 4 января, в 7:30, на автодороге "Белая Церковь-Узин", водитель автомобиля Volkswagen столкнулся со встречным спиртовозом DAF. В результате аварии 40-летний водитель легковушки получил травмы и скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу", – рассказали в полиции.
Правоохранители в очередной раз призвали жителей столицы соблюдать правила дорожного движения.
Напомним, в Подольском районе Киева в ночь с 3 на 4 января водитель Honda CR-V протаранил 5 припаркованных автомобилей. Предварительно виновник ДТП был пьян. В селе Пивцы Киевской области 3 января произошло ДТП с участием Lanos и грузовика. От полученных травм в больнице скончался пассажир легковушки.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Шевченковском районе Киева неуправляемый Mercedes протянул водителя за ногу по дороге и протаранил припаркованную легковушку. Пострадавший госпитализирован в больницу.
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