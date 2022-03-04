На Киевщине уничтожили колону техники страны-агрессора. Фото

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В Киевской области защитники Украины уничтожили военную технику страны-агрессора. Кроме того, подразделения ВСУ захватили одну бронемашину пехоты.

Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-службе Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

"На направлении Броваров у российского захватчика минус 4 БМП, 2 танка и плюс в украинское подразделение одна бронемашина пехоты. Враг прячет свою технику среди домов мирных жителей. Грабит магазины. Беснуется. Ибо видит свои машины, ставшие металлоломом, и знает, что его ждет такая же участь. Слава Украине!", – говорится в сообщении.

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Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве во вторник, 1 марта, в результате попадания в телебашню двух, по предварительным данным, ракет погибли пять жителей города.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы и не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава государства-агрессора РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе.

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