На Киевщине столкнулись грузовик и легковушка: есть погибший. Фото

Вблизи поселка Копылов Киевской области в воскресенье, 6 февраля, грузовик столкнулся с легковушкой и уехал с места ДТП. В результате аварии погиб один человек.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевщины. Обстоятельства аварии установит следствие.

"Предварительно было установлено, что причиной столкновения тало то, что водитель грузовика, выполняя маневр разворота, не уступил дорогу ВАЗ. После этого грузовой автомобиль уехал с места ДТП в направлении Житомира", – рассказали в пресс-службе.

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В результате аварии один пассажир легковушки погиб, а второго госпитализировали в больницу. Водитель ВАЗ не пострадал.

Патрульные уточнили, что грузовик DAF, водитель которого возможно причастен к ДТП, правоохранители обнаружили и остановили вблизи поселка Макаров.

Обстоятельства и причины автопроисшествия установит следствие.

Напомним, в столице на улице Николая Гринченко в ночь с 3 на 4 февраля автомобиль Opel сбил мужчину. В результате ДТП пешеход получил травму и был госпитализирован.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Дарницком районе Киева в пятницу, 4 февраля, произошла авария с участием четырех автомобилей. В результате ДТП пострадал один из водителей.