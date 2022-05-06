В Киевской области полностью вернули водоснабжение в 123 поселках

В Киевской области восстановили централизованное водоснабжение в тех населенных пунктах, где оно было нарушено во время боевых действий. Всего рабочие вернули соответствующую коммунальную услугу в 123 поселках региона.

Об этом Telegram-канале сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк. Продолжаются точечные ремонтные работы в Гостомеле.

"На сегодняшний день во всех 123 населенных пунктах области полностью восстановлено централизованное водоснабжение, где эта услуга отсутствовала. Остаются точечные ремонтные работы по подключению водоснабжения в поселке Гостомель", – говорится в сообщении.

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Напомним, ранее специалисты закончили создание системы водопровода из Киева в Ирпень. Для того, чтобы подать воду из столицы в пригород были проложены две нити полиэтиленовых труб диаметром 160 мм протяженностью 7 км и обустроены водопроводные колодцы.

Система водоснабжения пригорода столицы была серьезно повреждена российскими оккупантами.

Добавим, в пригороде Киева запустили движение еще по одному временному мосту. Кроме того, в Фастовском районе начался ремонт ранее поврежденных российскими оккупантами путепроводов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области продолжают восстанавливать дорожную инфраструктуру, уничтоженную российскими оккупантами. В частности, в Вышгородском районе специалисты приступили к строительству временной переправы.