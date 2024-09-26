На Киевщине произошло ДТП с участием двух легковушек: одного из пострадавших деблокировали спасатели. Фото

В Ирпене Киевской области произошла авария с участием двух легковушек. Чтобы уволить из изуродованного авто одного из водителей, на место вызвали спасателей.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевщины. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

По словам спасателей, в четверг, 26 сентября, в 11.37 они получили сообщение о том, что в городе Ирпень, на Новоирпинской трассе, произошла авария и нужна помощь спасателей.

"Прибыв на место, было установлено, что произошло столкновение легковых автомобилей Suzuki и Toyota. Водителя Suzuki зажало в транспортном средстве. С помощью гидравлического инструмента была проведена деблокация потерпевшего, 1941 года рождения. Мужчину передали бригаде "скорой", – рассказали в ГСЧС.

Еще одна пострадавшая, 1954 года рождения, была госпитализирована до приезда спасателей в Ирпенскую городскую больницу, добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе Киева в понедельник, 23 сентября, произошла авария с участием спортивного автомобиля. Легковушка на скорости врезалась в дерево, в результате чего она упала на крышу машины.

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