На Киевщине произошел взрыв в квартире пятиэтажного дома: есть пострадавшая. Фото

В пгт Коцюбинское в Киевской области в воскресенье, 14 мая, произошел взрыв в квартире пятиэтажного дома. В результате происшествия была травмирована жительница жилья.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Обстоятельства и причина ЧП установят правоохранители.

По словам спасателей, 14 мая в 16:54 в них поступило сообщение о взрыве в одной из квартир жилого дома в пгт Коцюбинское Бучанского района, на улице Мебельной.

"По прибытию установлено, что произошел взрыв без последующего горения на пятом этаже 5-пятиэтажного жилого дома. В результате чего один человек травмирован. Жительница жилья получила термические ожоги тела и была госпитализирована в ожоговый центр Киева", – рассказали в ГСЧС.

Напомним, в Броварах Киевской области произошел взрыв в квартире жилого дома. Как оказалось, его причиной был баллончик туристической газовой горелки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь с 12 на 13 мая в Киеве раздался взрыв. ЧП произошло на территории Александровской больницы в Печерском районе. В результате погибла женщина.

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