На Киевщине пенсионер на "Таврии" сбил 7-летнюю девочку. Фото

В селе Блощинцы Киевской области легковушка на скорости сбила 7-летнюю девочку. Пострадавшую с травмой головы госпитализировали.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Авария произошла в понедельник, 25 апреля, около 18:00.

"В селе Блощинцы Киевской области 66-летний пенсионер, управляя автомобилем "Таврия", сбил семилетнюю девочку. Ребенка госпитализировали с травмой головы. В настоящее время она находится в Белоцерковской детской больнице под наблюдением медиков", – рассказали в полиции.

Обстоятельства и причины ДТП установит следствие. Был ли водитель в состоянии опьянения в момент аварии, не сообщалось.

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Напомним, в Белоцерковском районе Киевской области водитель Volvo V70 не справился с управлением и протаранил блокпост. Как оказалось, мужчина был за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

В одном из районов Киеве легковой автомобиль на скорости протаранил бетонные блоки, которые были установлены на одной из полос дороги. Сила удара была такой, что части тяжелого ограждения отлетели почти на метр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Шевченковском районе Киева в понедельник, 25 апреля, произошла авария с участием трамвая и автомобиля Skoda. В результате столкновения, движение общественного электротранспорта было заблокировано.