В Киеве произошла авария с участием легковушки и трамвая. Фото

В Шевченковском районе Киева в понедельник, 25 апреля, произошла авария с участием трамвая и автомобиля Skoda. В результате столкновения, движение общественного электротранспорта было заблокировано.

Об этом сообщили в социальных сетях. Инцидент случился на улице Артема.

"ДТП в Киеве на Артёма – Лукьяновка. Трамвай не пропустил автомобиль Skoda", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, что в результате столкновения было заблокировано движение трамваев. Информации о пострадавших или погибших, не поступало. Обстоятельства ДТП установит правоохранители.

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Напомним, в Киеве с 11 по 17 апреля, остановили около 200 водителей, у которых обнаружили признаки опьянения. При этом количество таких нарушителей в столице постоянно растет.

В Белоцерковском районе Киевской области водитель Volvo V70 не справился с управлением и протаранил блокпост. Как оказалось, мужчина был за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из районов Киеве легковой автомобиль на скорости протаранил бетонные блоки, которые были установлены на одной из полос дороги. Сила удара была такой, что части тяжелого ограждения отлетели почти на метр.