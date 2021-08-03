На Киевщине парень залез на дерево, чтобы помочь коту, но снимать пришлось спасателя. Фото

В Ирпене Киевской области спасатели 2 августа сняли с сосны 20-летнего местного жителя. Парень забрался на дерево, пытаясь спасти кота.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Сообщение о происшествии поступило в ГСЧС около 23:00.

Возле жилого дома, расположенного на улице Полтавской, спасатели обнаружили парня, который сидел на сосне.

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"Местный житель залез на ствол дерева, чтобы спасти кота, однако самостоятельно спуститься обратно уже не смог. С помощью автолестницы пожарные поднялись на дерево и помогли "кошачьему спасателю" спуститься на землю вместе с животным", – рассказали в пресс-службе.

В результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, в Киеве спасатели срезали ошейник с девушки, которая участвовала в квесте. На киевлянку одели металлический аксессуар, но снять его не смогли – сломался замок.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве на улице Академика Заболотного из окна квартиры, расположенной на 5 этаже, выпрыгнул мужчина. Киевлянин упал на крышу технического балкона на третьем этаже и потом отбивался от спасателей.