На Киевщине парень залез на дерево, чтобы помочь коту, но снимать пришлось спасателя. Фото

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Происшествия
1 минута
891
Инцидент произошел поздно вечером

В Ирпене Киевской области спасатели 2 августа сняли с сосны 20-летнего местного жителя. Парень забрался на дерево, пытаясь спасти кота.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Сообщение о происшествии поступило в ГСЧС около 23:00.

Возле жилого дома, расположенного на улице Полтавской, спасатели обнаружили парня, который сидел на сосне.

Парень застрял на дереве пытаясь спасти кота.
Видео дня

"Местный житель залез на ствол дерева, чтобы спасти кота, однако самостоятельно спуститься обратно уже не смог. С помощью автолестницы пожарные поднялись на дерево и помогли "кошачьему спасателю" спуститься на землю вместе с животным", – рассказали в пресс-службе.

Чтобы помочь парную, использовали автолестницу.

В результате происшествия никто не пострадал.

Спасатели спустили кота и парня на землю.

Напомним, в Киеве спасатели срезали ошейник с девушки, которая участвовала в квесте. На киевлянку одели металлический аксессуар, но снять его не смогли – сломался замок.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве на улице Академика Заболотного из окна квартиры, расположенной на 5 этаже, выпрыгнул мужчина. Киевлянин упал на крышу технического балкона на третьем этаже и потом отбивался от спасателей.

УкраинаКиевНовости Киева и Киевской областикотспасатели