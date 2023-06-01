На Киевщине обнаружили неразорвавшуюся боевую часть дрона Shahed. Фото

В одном из районов Киевской области в четверг, 1 июня, обнаружили неразорвавшуюся боевую часть дрона Shahed. Опасную находку изъяли и обезвредили саперы.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов. Он еще раз призвал жителей региона не игнорировать сообщения об опасности.

"Неразорвавшуюся боевую часть дрона Shahed обнаружили в лесу одного из районов Киевщины. Правоохранители провели осмотр места происшествия и вызвали ГСЧС, чтобы изъять и обезвредить находку. Призываю граждан при обнаружении опасных или неизвестных предметов не трогать находку и сообщить на спецлинию 102, – написал Небытов.

Напомним, в селе Наливайковка в Киевской области местный житель обнаружил возле своего огорода многоцелевую российскую ракету. Пиротехники ГСЧС приняли решение об ее уничтожении прямо на месте. В Макарове Киевской области на кладбище во время копания могилы обнаружили снаряд. На месте происшествия работали правоохранители и саперы ГСЧС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Дмитровка Киевской области местная жительница во время работы на огороде обнаружила боеприпасы. Кроме того, неподалеку нашли автомат оккупантов.

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