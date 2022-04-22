На Киевщине нашли тела 1084 погибших мирных жителей области, – Небытов

В Киевской области во время российской оккупации погибли не менее 1084 человек. При этом по состоянию на 22 апреля пока не удалось идентифицировать тела более 300 человек.

Об этом сообщил начальник полиции Киевщины Андрей Небытов, передает РБК-Украина. По его словам, большинство мирных жителей были убиты из стрелкового оружия.

"Сейчас количество тел погибших составляет 1084, которые осмотрены следователями. Это гражданские люди, не имеющие отношения ни к территориальной обороне, ни к военным формированиям. Подавляющее большинство – от 50 до 75% - это люди, убитые из стрелкового оружия", – отметил Небытов.

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Генерал полиции уточнил, что эксперты пока не идентифицировали тела более 300 погибших и в связи с этим он обратился к жителям Киевской области сообщать правоохранителям о тех, кто не выходит на связь.

Напомним, российские войска во время обстрелов Бучи применяли смертоносные металлические дротики времен Первой мировой войны – флешеты. Ими начиняли снаряды, которыми потом бомбили жилые дома в пригороде Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России заявили, что не будут инициировать международное расследование массовых убийств украинцев в Буче. С момента появления первых кадров страшных преступлений российской армии под Киевом Москва отрицает, что это сделали ее войска.