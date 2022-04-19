Испугались правды? РФ решила не инициировать в ООН расследование резни в Буче

В России заявили, что не будут инициировать международное расследование массовых убийств украинцев в Буче. С момента появления первых кадров страшных преступлений российской армии под Киевом Москва отрицает, что это сделали ее войска.

В российском МИД заявили, что сомневаются в непредвзятости расследования. Об этом сообщают пропагандисты "Риа Новости"

"Россия не намерена инициировать в ООН вопрос о проведении международного расследования событий на Украине, в том числе в Буче, потому что сомневается в непредвзятости следствия, заявил РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев", - пишут они.

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Учитывая огромный массив уже собранных доказательств и показаний свидетелей относительно совершенных оккупантами пыток, изнасилований и казней мирных жителей, нежелание Кремля, чтобы это расследование проводилось - вполне объяснимо. Как и очередная попытка обвинить весь мир в "сговоре" против РФ.

Напомним, накануне, 18 апреля, президент РФ Владимир Путин дал почетное звание "за массовый героизм" бригаде насильников и убийц, побывавших в Буче. Эта бригада, по данным украинской разведки, совершила под Киевом наибольшее количество страшных преступлений. Указ Путина доказывает, что именно зверства в отношении безоружных мирных жителей в Кремле считают "доблестью".