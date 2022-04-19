'Эту войну развязал бесноватый маньяк': Алексей Навальный отреагировал на убийство оккупантами однофамильца в Буче

Главный российский оппозиционер Алексей Навальный, осужденный на девять лет колонии строгого режима, отреагировал на хладнокровное и показательное убийство своего однофамильца Ильи Ивановича во время Бучанской резни. Оппозиционер не исключает, что погибший мог быть его дальним родственником и обвинил в военном преступлении лично президента РФ Владимира Путина.

Об этом опубликован пост в Facebook Навального. Он поражен тем, что российские солдаты пытались отомстить врагу Кремля хотя бы расправившись с человеком, который носит его фамилию.

"Все обстоятельства указывают на то, что убили его из-за фамилии. Потому и паспорт бросили рядом демонстративно. Совершенно невиновного человека путинские палачи (ну а как еще назвать их? не "российские солдаты" же) убили за то, что мы с ним однофамильцы. Видимо, надеялись, что родственник", – написал политзаключенный.

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Навальный обратил внимание, что в украинском регионе его фамилия встречается довольно часто. Сам погибший был уроженцем села, в котором родился отец российского оппозиционера.

"Ну вот теперь будет на Украине еще один памятник погибшим на войне, где среди прочих будет и Навальный Илья Иванович 1961 г.р. И эту войну тоже развязал бесноватый маньяк, одержимый какими-то бреднями о геополитике, истории и устройстве мира. Этот маньяк не остановится сам. Он, как на наркотик, подсел на смерть, войну и ложь - они нужны ему для сохранения власти", – подчеркнул он.

Навальный обратился к своим сторонникам по всей России, указав, что молчать больше нельзя. Сегодня отсутствие протестов и сопротивления на любом уровне несет за собой смерть.

"Долг каждого сделать хоть какой-то, хоть самый небольшой вклад в то, чтобы остановить эту войну и отстранить Путина от власти. Протестуйте, где можете и как можете. Агитируйте, как можете и кого можете. Бездействие хуже всего", – заключил Алексей Навальный.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, староста села Залесье Павел Навальный, который назвался дальним родственником главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, подтвердил, что у застреленного оккупантами 60-летнего Ильи Ивановича был общий прадед с оппозиционером Кремля.