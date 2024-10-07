На Киевщине легковушка влетела в автобус: один человек погиб и четыре пострадали. Подробности и фото

Вечером в понедельник, 7 октября, в Киевской области произошла смертельная авария на автодороге Борисполь – Переяслав. Недалеко от села Ерковцы столкнулись два автомобиля – автобус и легковушка, вследствие чего один человек погиб.

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Еще четыре человека были травмированы. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Киевской области.

ДТП произошло около 20:00. Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Lada выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным автобусом Mercedes Sprinter.

Вследствие столкновения водитель Lada получил травмы, от которых скончался на месте происшествия. Среди 12 пассажиров Mercedesa Sprinter четверо граждан получили телесные повреждения. Пострадавших осмотрели медики, которых вызвали на место аварии.

"На данный момент полицейские продолжают работать на месте происшествия", – было сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Подольском районе Киева в понедельник, 7 октября, микроавтобус опрокинулся и вылетел на пешеходную часть дороги. Авария произошла на Владимирском спуске.

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