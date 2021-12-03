В Киеве Mazda на скорости вылетела в кювет и перевернулась: есть пострадавшая. Фото и видео

В Святошинском районе Киеве в ночь с 2 на 3 декабря автомобиль Mazda на скорости съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП пострадала 41-летняя женщина-водитель легковушки.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Для того, чтобы извлечь пострадавшую из машины спасателям пришлось использовать специнструмент (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"По предварительной версии, Mazda двигалась в направлении к столице. В какой-то момент водитель решила обогнать машину, зацепила колесом обочину, после чего машина на скорости съехала в кювет и перевернулась на бок", – рассказал наш собеседник.

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Сотрудники ГСЧС срезали часть крыши автомобиля, чтобы помочь пострадавшей. Женщину с травмами госпитализировали в медучреждение.

Обстоятельства и причины ДТП установит следствие.

По официальным данным патрульной полиции, за первые десять месяцев текущего года в Украине произошло более 154 тысяч аварий, в которых погибло более 2,5 тысяч человек и еще почти 25 тысяч получили травмы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в ночь с 1 на 2 декабря автомобиль службы такси Hyundai Sonata на скорости протаранил припаркованный на обочине KIA. В результате столкновения у первой машины вырвало двигатель.