Мэр Ирпеня заявил, что украинские военные сражаются за часть города: позиции не сдают

Олег Тимченко
Происшествия
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Украинские военные дают отпор оккупантам
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Российские оккупанты смогли захватить только часть города Ирпень Киевской области. Украинские военные дают отпор врагу и не сдают свои позиции.

Об этом заявил мэр города Игорь Маркушин, передает пресс-служба Верховной рады Украины. Город продолжает отбивать атаки войск страны-агрессора.

"Часть Ирпеня действительно захватили российские захватчики, но часть Ирпеня бьется и не сдает свои позиции! Хочу, чтобы все понимали – это официальная информация", – подчеркнул Маркушин.

Отметим, российские оккупанты продолжают уничтожать жилую и критическую инфраструктуру Киевской области. Так, агрессор обстрелял дома мирных жителей в Гостомеле и Ирпене.

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Кроме того, из-за попадания снаряда в газопровод, Ирпень отключили от газоснабжения.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве во вторник, 1 марта, в результате попадания в телебашню двух, по предварительным данным ракет, погибли пять жителей города.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава государства-агрессора РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе.

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