Под Киевом жители частного дома обнаружили во дворе растяжку с гранатой. Фото

В Гостомеле Киевской области местные жители обнаружили во дворе собственного дома гранату, установленную на так называемой "растяжке". На месте происшествия работали полицейские

Об этом сообщили в пресс-службе Гостомельской поселковой военной администрации. Обстоятельства происшествия установят правоохранители.

Как отметили в СВА, жители Гостомеля обнаружили на собственном подворье гранату и сразу обратились с сообщением в полицию.

"На место прибыли инспекторы КП "Муниципальная стража" и представители полиции. Было установлено, что во дворе частного дома установлена растяжка с гранатой. Ее изъяли и провели осмотр окружающей территории с целью поиска других взрывоопасных предметов", – рассказали в пресс-службе.

Напомним, в селе Липовка Киевской области во вторник, 21 мая, возле местного кладбища обнаружили противотанковую мину. Чтобы обезвредить взрывоопасную находку, на место вызвали саперов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во время отдыха у реки Днепр мужчина обнаружил пакет с, вероятно, взрывчаткой. На место происшествия вызвали пиротехников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!