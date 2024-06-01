В Киеве женщина обнаружила гранату в подъезде дома. Подробности и фото

В Святошинском районе Киева местная жительница обнаружила в подъезде дома предмет, похожий на гранату. На место происшествия вызвали взрывотехников.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Как опасный предмет попал в здание, установят правоохранители.

"Событие произошло на улице Тулузы, откуда на линию 112 пришел вызов об обнаружении боеприпасов. Заявительница сообщила, что заметила (в подъезде) подозрительный предмет, завернутый в бумагу, и сразу позвонила в полицию. Инспекторы быстро прибыли на место происшествия и обнаружили предмет, похожий на боевую гранату со страстью. Мы ограничили доступ к месту происшествия и вызвали помощь следователей и взрывотехников", – говорится в сообщении.

Напомним, в Гостомеле Киевской области местные жители обнаружили во дворе собственного дома гранату, установленную на так называемой "растяжке". На месте происшествия работали полицейские.

Как сообщал OBOZ.UA, в Соломенском районе Киева мужчина во время ремонтных работ нашел в электрощитовой предмет, похожий на противопехотную гранату. Кроме того, там были вероятные патроны к автомату.

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