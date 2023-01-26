Кличко рассказал о последствиях ракетной атаки по Киеву 26 января

В Киеве в четверг, 26 января, в результате попадания обломков ракеты в пункт приема металлолома погиб мужчина. Трагедия произошло в Голосеевском районе столицы.

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Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко, передает Телеканал Киев. Он призвал горожан не игнорировать сообщения о воздушной тревоге.

"В Голосеевском районе попадания в нежилое здание – это был пункт приема металлолома. В результате чего погиб мужчина", – рассказал Кличко

Кроме того, мэр объяснил, почему утром в столице применили экстренные отключения света.

"Электроснабжение, водоснабжение в столице происходит в штатном режиме. Что касается электроснабжения – как только объявили тревогу, наши энергетики начали выключать свет превентивно в некоторых районах, чтобы избежать аварийных ситуаций. Это делалось, чтобы избежать аварийных ситуаций. Ситуация в городе в штатном режиме", – подчеркнул Кличко

Напомним, государство-террорист Россия менее чем за сутки устроило повторную серию ракетных атак по Украине. Утро 26 января началось с воздушной тревоги почти во всех регионах, на юге и в центре раздавались взрывы от уничтожения враждебных целей. В частности, взрывы прогремели в Киеве. В результате российской ракетной атаки один человек погиб, еще два пострадали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и Киевской области в четверг, 26 января, около 15:00 снова начали действовать графики отключений света. Это стало возможным благодаря усилиям энергетиков, которые смогли стабилизировать ситуацию после последней атаки оккупантов.

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