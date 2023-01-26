В Киеве и области снова начали действовать графики отключений света

В Киеве и Киевской области, в четверг, 26 января, около 15:00 снова начали действовать графики отключений света. Это стало возможным благодаря усилиям энергетиков, которые смогли стабилизировать ситуацию после последней атаки оккупантов.

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Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК. Жителей Киевской области призвали потреблять электроэнергию экономно.

"Киев и область возвращаются к графикам. Усилиями энергетиков удалось стабилизировать ситуацию после последней атаки оккупантов и вернуться к графикам стабилизационных отключений. В то же время, ситуация в энергосистеме все еще сложна, поэтому просим вас не включать одновременно несколько мощных приборов", – призвали в пресс-службе.

Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком можно, перейдя по ссылке.

Следует отметить, что утром, 26 января, в Киеве и Киевской области в четверг, 26 января, из-за угрозы ракетных атак со стороны страны-террориста РФ применили экстренные отключения света.

Напомним, государство-террорист Россия менее чем за сутки устроило повторную серию ракетных атак по Украине. Утро 26 января началось с воздушной тревоги почти во всех регионах, на юге и в центре раздавались взрывы от уничтожения враждебных целей. В частности, взрывы прогремели в Киеве. В результате российской ракетной атаки один человек погиб, еще два пострадали.

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 24 дрона-камикадзе, которыми РФ атаковала страну ночью 26 января. Речь идет о БПЛА иранского производства Shahed-136/131, которые враг запускал с восточного побережья Азовского моря.

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