Зафиксированы повреждения, есть пострадавшие: в КОВА рассказали о последствиях российского нападения на Киевскую область

Страна-террорист РФ в ночь на 3 сентября нанесла очередной удар по Киевской области. В области действовали силы ПВО, однако, к сожалению, имеются повреждения, пострадали мирные жители.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Российский обстрел

"В результате вражеской атаки в Бориспольском районе осколочные ранения получил мужчина. Его госпитализировали. Оказывается вся необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении.

Глава КОВА уточнил, что враг повредил складские помещения, административное здание, магазин и МАФы. На местах работают все оперативные службы.

Впоследствии Ткаченко сообщил, что, к сожалению, еще один человек пострадал в результате вражеской атаки утром четверга, 3 сентября. В Обуховском районе женщина получила острую реакцию на стресс. Вся необходимая медицинская помощь была оказана ей на месте.Также в районе возник пожар частного дома, поврежден автомобиль.

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Российский террор

В среду, 2 сентября, страна-агрессор Россия атаковала реактивными БПЛА регионы на западе, севере и в центре Украины, удаленные от линии фронта и границы с РФ. Под ударом оказались Ровенская, Хмельницкая, Винницкая и Житомирская области. Позже, в ночь на 3 сентября, враг атаковал и Тернопольскую область.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 3 сентября российские оккупанты в очередной раз нанесли удары по Одессе. В результате вражеской атаки повреждены многоэтажный дом и автомобили. Также известно о 17 пострадавших, среди которых есть дети.

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