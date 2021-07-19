Киев накроют дожди, температура воздуха упадет до +21: синоптики назвали дату

В ближайшие 7 дней жара в Киеве наконец-то начнет спадать, а уже в среду, 21 июля, в столице похолодает до +21. При этом первые три дня недели в городе ожидаются дожди.

Об этом сообщил портал Sinoptik. Во второй половине недели ожидается солнечная погода и без осадков.

Так, 19-20 июля в Киеве синоптики прогнозируют переменную облачность, вечером возможнен дождь. Температура воздуха днем в понедельник составит +23… +29 (кратковременное шквальное усиление ветра до 15-24 м/с), во вторник – +19… +28.

Уже в среду, 21 июля, в столице целый день ожидается сильный дождь, хотя к вечеру он может ослабеть. +19... +21.

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В четверг дожди покинут Киев и температура воздуха до конца недели, 25 июля начнет постепенно повышаться. В среднем ночью +15… +17, днем – +25… +26 градусов тепла.

Напомним, в Украине в понедельник, 19 июля, в большинстве областей пройдут дожди. Несмотря на это температура воздуха будет высокой, на юге страны достигнет +36 градусов Цельсия.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что с понедельника, 19 июля, по Украине пройдет атмосферный циклон, который принесет прохладу и дожди.