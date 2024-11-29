Побитые окна и воронка во дворе: последствия попадания обломков российского дрона в детскую поликлинику в Киеве. Фоторепортаж

Вечером четверга, 28 ноября, страна-террорист РФ нанесла удар по Киеву с помощью дронов-камикадзе. В столице работали силы ПВО, однако, обломками сбитого БПЛА, в частности, была повреждена детская поликлиника.

Видео дня

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Последствия террористической атаки были зафиксированы правоохранителями.

Так, 28 ноября поздно вечером Россия атаковала Киев с помощью "Шахедов". Силам ППО удалось уничтожить все воздушные цели, однако обломки сбитого дрона повредили здание детской поликлиники – наружной обшивки фасада, входной группы здания и окон. В результате атаки пострадал охранник заведения, которое оперативно госпитализировали в больницу.

Кроме того, взрывной волной выбило окна в окрестных многоэтажках, где, к счастью, никто не пострадал. Сейчас на месте работают коммунальщики, ликвидирующие последствия террористической атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 29 ноября страна-агрессор РФ атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе и крылатых ракет. В области успешно работали силы ПВО, однако обломками сбитых БПЛА поврежден, в частности, жилой дом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!