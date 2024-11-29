Есть повреждения: у КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину. Фото

В ночь на 29 ноября страна-агрессор РФ атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе и крылатых ракет. В области успешно работали силы ПВО, однако, обломками сбитых БПЛА, в частности, поврежден жилой дом.

Видео дня

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жители региона призвали не игнорировать сообщения об опасности.

"Враг не прекращает ежедневные атаки БПЛА на Киевщину. С вечера 28 ноября тревога в области продолжалась почти 7 часов. В регионе работали силы ПВО. Вражеские цели были уничтожены. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", – рассказал Кравченко.

Глава КОВА добавил, что в результате падения обломков сбитых дронов в одном из населенных пунктов поврежден частный дом и хозяйственное сооружение – выбито остекление, иссечен фасад дома. Оперативные группы продолжают работу по установлению последствий вражеской атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, утром четверга, 28 ноября, Россия атаковала Киев с помощью крылатых ракет. Силами ПВО были уничтожены вражеские объекты, зафиксировано падение обломков в нескольких районах города, в частности, на территории предприятия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!