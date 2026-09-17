Глубокая воронка, повреждены многоэтажный дом и школа: последствия удара РФ по Днепровскому району Киева. Фото и видео

Ночью в четверг, 17 сентября, страна-террорист Россия нанесла очередной удар по Киеву. В результате обстрела в Днепровском районе были повреждены школа и многоэтажный дом, а во дворе одного из домов образовалась глубокая воронка.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. На месте продолжают работать все экстренные службы.

Что известно

Так, ночью 17 сентября Россия нанесла комбинированный террористический удар по Киеву. В Днепровском районе в результате атаки были повреждены многоэтажный дом и школа – в зданиях выбиты окна, разрушениям подверглись элементы фасада.

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Кроме того, в результате российского обстрела были уничтожены несколько припаркованных рядом автомобилей, а на месте попадания российской ракеты образовалась большая глубокая воронка. К сожалению, есть пострадавшие, в том числе двое детей.

Сейчас здесь работают полицейские, спасатели и коммунальщики. Последние уже начали убирать территорию, вывозить мусор и обломки.

Что предшествовало

В ночь на четверг, 17 сентября, российские войска устроили очередную атаку на Киев. Враг нанес удар по городу баллистическими ракетами, раздалось около 10 взрывов. Среди пострадавших есть дети.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 17 сентября российская оккупационная армия совершила массированную атаку на украинские города. Россияне применили ракеты различных типов, а также почти полторы сотни дронов. Силы противовоздушной обороны уничтожили 131 вражескую цель.

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