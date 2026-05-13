Есть повреждения, возник пожар: в КОВА рассказали о последствиях атаки РФ на Киевщину. Фото

Страна-террорист РФ днем среды, 13 мая, нанесла очередной удар по Киевской области. В области работали силы ПВО, однако, к сожалению, есть повреждения, возник пожар.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Российская атка

"Враг утром массированно атакует Украину и Киевскую область ударными дронами. Под ударом – мирные населенные пункты, дома людей, наша привычная жизнь. Сейчас фиксируем последствия атаки в Вышгородском районе. В результате вражеской атаки произошел пожар частного дома. К счастью, пострадавших среди населения нет", – говорится в сообщении.

В КОВА добавили, что на месте происшествия уже работают все оперативные службы.

Что предшествовало

В ночь на 13 мая Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 139 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 111 целей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в среду, 13 мая, во время воздушной тревоги прозвучали взрывы. В столичном регионе было зафиксировано присутствие вражеских дронов-камикадзе.

