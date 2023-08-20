Есть погибшие и раненые: стали известны детали взрыва в криминалистическом центре МВД на Киевщине

В результате взрыва, произошедшего на территории Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра в Бучанском районе Киевской области, есть погибшие. В настоящее время специалисты устанавливают причины трагедии.

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Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Открыто уголовное производство.

"Сейчас причины взрыва устанавливаются. К сожалению, есть погибшие", – уточнили в пресс-службе.

Напомним, 19 августа в Бучанском районе Киевской области возник пожар на территории Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра министерства в складском помещении. Пострадали сотрудники экспертной службы. На месте работали подразделения ГСЧС в составе 22 человек и 5 единиц техники.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что, по предварительной информации, эксперты ГНИКЦ проводили экспертизу взрывоопасных предметов. Произошла детонация.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 августа в пгт Бышев Киевской области произошел масштабный пожар на складе шин. Огонь гасили на площади 1207 кв. м, для этого в частности задействовали роботов.

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