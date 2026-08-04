Ей было всего 25: во время ракетного удара РФ по Киеву, спасая раненых, погибла парамедик Ева Ройтер. Фото
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1 августа в Киеве, во время российской террористической атаки, погибла парамедик батальона "Госпитальеры" Ева Ройтер. Жизнь девушки оборвалась, когда она спасала раненых во время ракетного обстрела.
Об этом сообщили на странице Медицинского добровольческого батальона "Госпитальеры" в социальной сети Facebook. Вечная память и слава героине!
Что известно
"Снова приходится сообщать страшную новость… Очень тяжело сообщать о гибели невероятных и светлых людей. Спасая раненых во время обстрела в ночь на 1 августа, под повторным российским ударом погибла наша сестра по службе – парамедик батальона "Госпитальеры" Ева Ройтер. Наша "Планочка", наша "Элис". Ей было всего 25", – говорится в сообщении.
Как отметили в батальоне, Ева была художницей и искусствоведом, работала в геймдеве, получила степень бакалавра в НАОМА. В ноябре 2022 года она присоединилась к "Госпитальерам" – "имея полное право остаться в тылу, она выбрала спасать чужие жизни".
Девушка вывозила раненых, заботилась об обеспечении медицинских подразделений, участвовала в кампании "Ветераны разные. Победа одна", напоминая об уважении и равенстве. По словам тех, кто её знал, Ева была чрезвычайно инициативной, решительной и смелой девушкой.
"В последнее время она дежурила вместе со спасателями в Киеве, бежала под обстрел, чтобы помочь другим, и приняла смерть как героиня. Мы до сих пор не можем в это поверить. Это невыразимая боль. Мы не простим россиянам ни одной гибели", – добавили в пресс-службе.
Что предшествовало
В ночь на субботу, 1 августа, страна-агрессор Россия устроила очередную массированную ракетную атаку на Киев. В столице прогремела серия взрывов – известно о погибших, много раненых.
Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе в результате обстрела со стороны РФ 1 августа повреждены многоэтажные дома, а на месте одного из попаданий образовалась глубокая воронка. К сожалению, есть погибшие.
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