Дым поднимался на десятки метров: в Киеве произошел пожар по проспекту Науки. Подробности и видео

В Голосеевском районе Киева в понедельник, 9 сентября, загорелось заброшенное здание. Огнем охватило территорию около 40 квадратных метров.

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Об этом OBOZ.UA сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы. Причину возникновения возгорания установят правоохранители

"По предварительной информации, пожар возник в заброшенном недействующем здании на проспекте Науки. Огнем охватило территории около 40 квадратных метров. Информация о пострадавших пока не поступала", – уточнили в ГСЧС.

На месте происшествия работают спасатели.

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